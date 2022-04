Mikael fala sobre 'identidade' do Paysandu e avalia próximo adversário na Série C: 'temos que ter respeito'

Titular nas últimas partidas pelo Paysandu, o volante Mikael conversou com a imprensa nesta sexta-feira (22) após uma sessão de treinamentos da equipe bicolor em São José do Rio Preto, em São Paulo. A delegação alviceleste está na cidade se preparando para o duelo contra o Mirassol, pela Série C. Segundo Mikael, a partida deve ser encarada com muita seriedade pelo elenco do Bicola, que está em busca da segunda vitória na Terceirona.

"Todo mundo sabe a força dos times paulistas na Série C. Vamos para esta partida com todo o respeito buscar os três pontos. Se não der, conseguir pelo menos um ponto. Mas, antes de tudo, temos que manter a nossa identidade", avaliou Mikael.

Sobre a "identidade" bicolor, Mikael disse que ela esteve presente em toda a última partida contra o ABC-RN, no meio da semana. O volante acredita que o Paysandu foi superior durante o jogo e confia que este modelo de jogo será importante na busca pelo acesso no final da temporada.

"Jogamos bem no último jogo e vamos manter isso para conquistar o acesso no final da temporada. Buscamos o gol, lutamos, mas a bola não entrou. Temos que estar mais ligador nisso. Vamos com respeito, mas sempre buscando o gol", explicou.

A partida entre Paysandu e Mirassol ocorre nesta segunda-feira (25), às 20h30, no estádio Campos Maia, no interior de São Paulo. O jogo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.