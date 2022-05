Erick Flores explica mau rendimento na Série C e cobra elenco do Remo: 'precisamos de entrega'

Um dos destaques do Remo na última temporada, o meia Erick Flores foi questionado pela imprensa nesta segunda-feira (9) sobre um dos setores mais criticados pela torcida azulina em 2022: o meio de campo. Após realizar boas partidas pela Série B em 2021, Flores caiu de rendimento no início deste ano e ainda tenta encontrar uma função no esquema tático de Paulo Bonamigo. Na partida contra o Brasil de Pelotas, pela Série C, Erick atuou como volante e teve um desempenho negativo.

Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Os números do meia em 2022 refletem uma temporada abaixo do esperado, sobretudo no quesito criação. Até o momento, Erick marcou quatro gols no ano - dois a mais que ano passado -, mas não tem sido o "garçom" que a torcida espera. Neste ano, o jogador ainda não deu nenhuma assistência. O jogador falou sobre o tema:

VEJA MAIS:

"É bem complicado, porque eu faço várias funções no meio de campo. Sobre meu desempenho no último jogo, eu assumo a responsabilidade, sei que fui muito abaixo do esperado. Às vezes, quando fazemos uma função diferente, somos criticados, mas já joguei como volante, meia e ponta neste ano. O importante é sempre ajudar o professor, mas infelizmente não estava no meu dia na última partida", disse Erick.

O jogador também avaliou o desempenho oscilante do Remo no Brasileirão. Em cinco partidas pelo torneio, a equipe azulina venceu duas, perdeu outras duas e empatou uma. De acordo com Erick, o time ainda vem "buscando o melhor sistema" para os jogos. Além disso, o meia cobrou mais "entrega" do restante do elenco.

"Sabemos que não vamos conseguir manter um bom nível em todas as partidas, mas acredito que nas partidas que conseguimos cumprir com as funções necessárias fomos bem. Precisamos começar a entender o espírito da Série C, de luta e entrega. Vai acontecer muito do primeiro colocado perder para o último e, por isso, temos que ter mais vontade que o adversário", alertou.

A próxima partida do Remo pela Série C será no domingo (15), às 17h, contra o Mirassol, no Baenão, pela sexta rodada do torneio. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.