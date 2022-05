Técnico do Cruzeiro projeta jogo contra o Remo pela Copa do Brasil e afirma: 'Será muito difícil'

O Cruzeiro iniciou a preparação para encarar o Remo, na próxima quinta-feira (12), às 19h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2022. O Leão Azul possui a vantagem do empate para seguir na competição nacional, já a Raposa precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação. O técnico do clube celeste, Paulo Pezzolano, falou da importância da vitória diante do Grêmio, no último final de semana pela Série B e afirmou que o time encara o jogo diante do Remo como uma final.

“O resultado contra o Grêmio foi positivo em todos os sentidos, vai somar muito. Sabemos que é outro jogo, outro campeonato e estamos bem e temos que seguir fazendo bem e temos que estar concentrados em todos os jogos. Se acharmos que vamos ganhar o Remo porque hoje ganhamos o Grêmio, estamos equivocados”, disse.

Paulo Pezzolano falou da divisão em que o Remo se encontra e que isso não é motivo para achar que o jogo será fácil, para o comandante da Raposa, a concentração é fundamental nesse momento.

Temos que virar rápido a cabeça e enfrentar o jogo contra o Remo como se fosse uma final do início ao último minuto de jogo, será muito difícil, por mais que o Remo esteja na Terceira Divisão. A nós não sobra nada, estamos todos preparados para fazer esse jogo com muita concentração e levar esse resultado que precisamos para avançar”, falou.

O primeiro jogo o Remo venceu por 2 a 1, de virada, no Baenão e precisa de um empate. Ao Cruzeiro resta uma vitória por dois gols de diferença ou um triunfo por um gol, que leva a decisão da vaga para as cobranças de pênaltis. Quem passar de fase avança às oitavas de final e garante uma cota de R$3 milhões.