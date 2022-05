Trio FIFA apita Cruzeiro x Remo pela Copa do Brasil; árbitro não traz boas lembranças aos azulinos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou em seu site oficial, a escala de arbitragem para a partida decisiva entre Cruzeiro-MG x Remo, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, marcado para ocorrer na próxima quinta-feira (12), ás 19h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Um trio FIFA vai comandar a partida, com o árbitro central sendo um velho conhecido do torcedor remista.

Quem comandará o jogo será o árbitro Raphael Claus, FIFA-São Paulo. Ele será auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis, FIFA-São Paulo, além de Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa, que é FIFA-Rio de Janeiro. O Quarto árbitro será Ronei Candido Alves, de Minas Gerais (MG).

O árbitro Raphael Claus, 42 anos, apitou Remo x Confiança-SE, no dia 28 de novembro de 2021, no Baenão, no empate sem gols, última rodada da Série B, resultou no rebaixamento do Remo para a Terceira Divisão. Durante o jogo um gol de Neto Pessoa, pelo Remo, foi anulado por Claus, que marcou toque de mão do jogador azulino. No mesmo jogo um toque de mão ocorreu na área do Confiança, após uma falta cobrada por Felipe Gedoz e nada foi marcado e foi bastante questionado por jogadores pelo VAR não ter chamado o árbitro para análise do lance.

Nesta mesma partida, o trio de arbitragem não conseguiu ir para o vestiário, após a torcida do Remo atirar objetos no gramado. Foi então que a arbitragem subiu para as cabines de imprensa e só desceram após o estádio ser evacuado.