VÍDEO: Torcida do Remo arremessa bengala e chinelos e arbitragem se abriga nas cabines de imprensa do Baenão

O Remo caiu para a Série C e ainda pode sofrer punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Após o término da partida contra o Confiança-SE, a torcida jogou vários objetos próximos aos túneis das duas equipes e também da arbitragem, que teve que esperar o gramado e em seguida foi direcionada pelo Remo às cabines de imprensa.

O quarteto de arbitragem que trabalhou no jogo não conseguiu descer para o vestiário, após arremessos de objetos e aguardou um tempo no gramado. Em seguida foram direcionados para as cabines do Baenão. O árbitro da partida, Raphael Claus, da FIFA, relatou na súmula que foram arremessados uma bengala, tênis, chinelos, garrafas e copos descartáveis.

Veja o relato do árbitro Raphael Claus

“Ao término da partida, a torcida do Clube do Remo arremessou objetos no campo de jogo, próximo aos túneis de acesso dos vestiários das equipes e também da arbitragem. Foram arremessados uma bengala, vários tênis, chinelos, copos e garrafas descartáveis. Por segurança o comandante do policiamento, major Euller, solicitou que aguardássemos no campo de jogo. Como a multidão não se dispersava, fomos conduzidos, por funcionários do Clube do Remo, à tribuna de imprensa, onde aguardamos o completo esvaziamento das arquibancadas, para aí seguirmos ao vestiário. Todo procedimento durou 30 (trinta) minutos”

O Leão Azul poderá ser multado e perder mandos de campo, conforme o Art. 213 do Código Desportivo Brasileiro. O clube responsável poderá ser multado entre R$100 e R$100 mil, dependendo da gravidade do caso, pode perder mando de campo.

Essa não é a primeira vez em que isso ocorre no Baenão nesta temporada. No jogo contra o Londrina-PR, um torcedor do Remo jogou uma garrafa de água na direção da arbitragem, ato relato em sumula, porém, o torcedor foi identificado e feito um boletim de ocorrência e anexado à súmula da partida.