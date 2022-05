Remo oferece premiação aos jogadores em caso de classificação contra o Cruzeiro na Copa do Brasil

O Remo terá um compromisso importante contra o Cruzeiro-MG, nesta quinta-feira (12), às 19h30, na Arena Independência, em Minas Gerais (MG). É o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil e está em jogo uma premiação milionária ofertada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no valor de R$ 3 milhões a quem avançar às oitavas de final da competição nacional. Mas parte desse valor será ofertado aos jogadores do Remo, como premiação, um estímulo caso o Leão Azul passe de fase. A informação foi confirmada por uma fonte interna do clube, mas o valor ainda não foi definido.

Jogadores e diretoria ainda não definiram o valor exato da premiação, mas existe a possibilidade do Clube do Remo liberar 20% do valor de R$ 3 milhões referente à cota, que seria R$ 600 mil. Uma fonte interna do clube informou ao O Liberal, que uma conversa entre diretoria e jogadores em Belo Horizonte (MG), fecharia o valor da premiação. Caso o Remo avance, o valor da cota da CBF serviria para o clube azulino ter um fôlego financeiro na temporada, além de poder reforçar a equipe para a do Campeonato Brasileiro da Série C, principal competição do clube em 2022, visando o acesso à Série B.

A equipe de O Liberal entrou em contato com o presidente Fábio Bentes, para saber mais detalhes do assunto, mas não obteve resposta.

Em 2021, diante do CSA-AL, na segunda fase da Copa do Brasil, o Remo também estipulou uma premiação aos atletas. O Leão passou de fase e com parte do dinheiro financiou a compra do Centro de Treinamento do clube, em Outeiro, Belém.

O Remo encara o Cruzeiro e o Leão joga pelo empate para avançar de fase, já que venceu a primeira partida em Belém pelo placar de 2 a 1. Para ficar com a vaga o clube mineiro precisa vencer por dois gols de diferença, caso ganhe por um gol, a vaga será decidida nas penalidades.