Remo: Paulinho Curuá tem julgamento marcado e pode pegar até seis jogos de gancho na Série C

De contrato recém-renovado com o Remo, o volante Paulinho Curuá pode receber uma punição pesada na Série C do Brasileirão. O jogador teve marcado o julgamento pela expulsão na vitória por 2 a 1 sobre o Confiança, na Série C do Brasileirão, para o dia 18 de maio. Curuá será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e pode pegar até seis jogos de suspensão.

VEJA MAIS

Lance

No último dia 1° de maio, o Remo visitou e venceu o Confiança no Estádio Batistão. Por volta dos 30 minutos do segundo tempo, o atacante Neto se lesionou, após um choque com um zagueiro adversário. O lance rendeu críticas por parte da comissão técnica e dos jogadores do Leão.

O árbitro alagoano José Ricardo Vasconcellos Laranjeira, que foi pressionado pelo banco de reservas azulino a aplicar um cartão ao jogador adversário, deu o amarelo para Curuá, que estava no banco. Poucos segundos depois, o volante foi expulso.

Relato

Na súmula da partida, José Ricardo relatou a razão pela expulsão do volante: "Continuar reclamando de forma acintosa das assinalações da equipe de arbitragem, mesmo após receber minutos antes o cartão amarelo pelo mesmo motivo". Segundo o árbitro, Paulinho Curuá "Negou-se, após ser expulso, deixar o banco de reservas e deixar o campo de jogo, fazendo-se sair apenas próximo ao final da partida".

Pena

Paulinho Curuá será julgado de acordo com o Art. 258, § 2º, que fala sobre "exemplos de atitudes contrárias à disciplina ou à ética desportiva, para os fins deste artigo, sem prejuízo de outros". A pena é uma suspensão que vai de uma a seis partidas, "mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica".