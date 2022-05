Árbitro de Confiança e Remo expulsa jogador azulino do banco de reservas, após reclamação

O lance envolvendo a saída do atacante Netto Norchang rendeu diversas reclamações do Clube do Remo, mesmo com a vitória fora de casa. No fim das contas, o clube deixou Sergipe com três pontos, na sétima posição e possivelmente com um jogador a menos no próximo desafio.

Netto sofreu um trauma corto-contuso na perna direita, por volta dos 30 do segundo tempo. O choque com o zagueiro Marquinhos rendeu críticas à arbitragem, mas a postura do árbitro alagoano José Ricardo Vasconcellos Laranjeira foi oposta ao esperado pelo banco azulino, devolvendo a pressão em forma de cartão amarelo no volante Paulinho Curuá, que manteve a postura e acabou levando vermelho, mesmo sem ter entrado em campo.

VEJA MAIS

Na súmula da partida, o árbitro relatou como motivo da expulsão o fato do atleta "Continuar reclamando de forma acintosa das assinalações da equipe de arbitragem mesmo após receber minutos antes o cartão amarelo pelo mesmo motivo". Além disso, de acordo com o árbitro, Paulinho Curuá "Negou-se após ser expulso, deixar o banco de reservas e deixar o campo de jogo, fazendo-se sair apenas próximo ao final da partida".

A atitude foi alvo das críticas do técnico Paulo Bonamigo. "Nós estávamos cobrando uma atitude com relação ao ocorrido com o Netto. Queríamos que o árbitro tivesse um pouco mais de rigor. O Netto estava muito bem no jogo".