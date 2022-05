Bonamigo reclama de lance envolvendo atacante, mas reconhece superioridade azulina

A primeira vitória azulina fora de casa teve um sabor especial para o grupo azulino, além de levar o time para a partie de cima da tabela, figurando atualmente na sétima posição. Ao final do jogo, o técnico Paulo Bonamigo fez uma avaliação do jogo e de seus comandados, que souberam aproveitar as oportunidades oferecidas pelo adversário, com direito a gol do estreante Albano.

Sobre a atuação do meia, Bonamigo se mostrou satisfeito, principalmente pelo pouco tempo de trabalho desde sua chegada até a estreia. "A estreia do Albano foi muito boa, principalmente pelo pouco tempo de preparação. Viajamos logo e ele encarnou o espírito de entrar com disposição, força e vontade. Estrear com gol é sempre bom para um atleta com a qualidade dele", diz.

O ímpeto azulino pode ser visto ainda no início da primeira etapa. Bonamigo fez um paralelo da vitória deste domingo com o empate da terceira rodada, em Belém, contra o São José. Na ocasião os azulinos saíram na frente mas deixaram o adversário buscar o resultado.

"Tivemos a chance de fazer mais. Os que estrearam o fizeram com muita qualidade. Foi uma vitória boa, fora de casa, que deu um salto de qualidade, mesmo contra um adversário confiante. Mostramos que o ocorrido contra o São José foi um apagão. Temos que continuar trabalhando num processo evolutivo, os jogadores que chegaram precisam de mais ritmo e assim vamos em busca do nosso objetivo", ressalta.

O técnico azulino admitiu que o time teve alguns momentos de instabilidade, mas o retorno na etapa complementar corrigiu os deslizes, que os levaram ao gol da vitória, aos 20 do segundo tempo. "Eu preferi recuar o Erick para ter uma saída mais rápida, roubadas no centro de campo, onde o Confiança tinha maior superioridade numérica. Os três do meu centro têm um certo desgaste, porque muitas vezes tem dificuldade de encontrar o encaixe do jogo. Foi uma vitória merecida".

Aos 29 da etapa final, o Remo ainda perdeu o atacante Netto Norchang, que havia entrado poucos minutos antes, mas acabou se machucando em um lance polêmico, que gerou muita reclamação, um cartão vermelho para o técnico e a saída precoce de um atleta. Estávamos cobrando uma atitude em relação ao lance ocorrido com o Neto. "Foi um lance agressivo. Eu vou ver pela televisão, mas esperava que o árbitro fosse mais rigoroso em relação ao fato. O Netto entrou muito bem. Temos um próximo jogo dificílimo em Pelotas, e precisamos de mais uma vitória com todo o grupo", pontua.

A assessoria de imprensa do Remo informou que o atacante Netto Norchang sofreu um trauma corto-contuso na perna direita e, em Belém, deve passar por uma nova avaliação pelo departamento médico do clube.