Cruzeiro x Remo: Raposa já reverteu seis vezes vantagens dos adversários na CB jogando em casa

O Cruzeiro-MG enfrenta o Remo pela Copa do Brasil na noite de hoje, às 19h30, no Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). O clube mineiro é o maior campeão da competição com seis conquistas e tenta reverter a vantagem do Leão Azul, conquistada em Belém, ao vencer a Raposa por 2 a 1. A equipe celeste já reverteu seis vezes placares adversos na competição atuando em casa, confira os números

1993 – Copa do Brasil

Oitavas de final

Náutico-PE 1 x 0 Cruzeiro – Recife (PE)

Cruzeiro 2 x 0 Náutico-PE – Belo Horizonte (MG)

1999 – Copa do Brasil

Primeira fase

Caxias-RS 3 x 2 Cruzeiro – Caxias do Sul (RS)

Cruzeiro 5 x 0 Caxias-RS – Belo Horizonte (MG)

2002 – Copa do Brasil

Segunda fase

Londrina-PR 1 x 0 Cruzeiro – Londrina (PR)

Cruzeiro 2 x 0 Londrina-PR 0 Belo Horizonte (MG)

2006 – Copa do Brasil

Vitória-BA 2 x 1 Cruzeiro – Salvador (BA)

Cruzeiro 4 x 0 Vitória-BA – Belo Horizonte (MG)

2016 – Copa do Brasil

Quartas de final

Corinthians-SP 2 x 1 Cruzeiro – São Paulo (SP)

Cruzeiro 4 x 2 Corinthians – Belo Horizonte (MG)

2017 – Copa do Brasil

Grêmio-RS 1 x 0 Cruzeiro – Porto Alegre (RS)

Cruzeiro 1 x 0 Grêmio-RS – Pênaltis CRU 3 x 2 GRE - Belo Horizonte (MG)

Agenda

Cruzeiro x Remo duelam nesta quinta-feira (12), às 19h30, na Arena Independência, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2022. O Remo joga pelo empate, já o Cruzeiro precisa vencer por dois gols de diferença para avançar na competição. Caso vença por um gol de diferença, a vaga nas oitavas de final será decidida nos pênaltis. A partida terá transmissão lance a lance no OLiberal.com