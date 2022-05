Remo quer classificação em cima do Cruzeiro para garantir cota milionária da Copa do Brasil

Jogo de milhões. É dessa forma que o Remo encara o duelo contra o Cruzeiro, válido pelo confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (12), a partir das 19h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, as equipes disputam em campo uma vaga às oitavas de final do torneio nacional e R$ 3 milhões em premiação. O Leão Azul largou na frente, após ter vencido o jogo de ida em Belém por 2 a 1.

Para se garantir na próxima fase, o Remo precisa apenas de um empate contra a Raposa. Qualquer vitória azulina também garante a equipe de Belém nas oitavas de final. Já o Cruzeiro precisa vencer o Leão por, pelo menos, dois gols de diferença para poder avançar na competição. Em caso de vitória cruzeirense por apenas um gol de vantagem o classificado será definido na disputa de pênaltis.

Assim como ocorreu na partida de ida, o Remo enfrenta o Cruzeiro após ser derrotado no final de semana pela Série C. No domingo, a equipe azulina viajou até Pelotas, onde enfrentou o Brasil-RS e perdeu por 1 a 0. Com o resultado, o Leão saiu do G-8, zona de acesso à próxima fase da Terceirona.

Ao contrário do Remo, o Cruzeiro chega motivado para a partida pela Copa do Brasil. A Raposa venceu o Grêmio-RS por 1 a 0 pelo último compromisso na Série B. A vitória colocou a equipe cruzeirense na vice-liderança da competição.

Mesmo vendo o adversário em um momento melhor na temporada, o Remo se apega a um histórico tabu para vencer a partida. A equipe de Belém não perde para o Cruzeiro há 43 anos. A última vez que o Leão perdeu para a Raposa foi em 1979.

Como vem as equipes

Para a partida pela Copa do Brasil, o Remo terá, pelo menos, seis desfalques. Seguem de fora da equipe os jogadores que já disputaram a competição por outros clubes - caso de Jean Patrick, Netto Norchang e Rodrigo Pimpão - e os lesionados Rony, Ricardo Luz e Renan Castro.

Durante a preparação do Leão para o duelo, o que chamou mais a atenção foi o problema familiar envolvendo o meia Erick Flores. O pai do jogador morreu na última terça-feira (10), mas uma fonte ligada ao Remo afirmou que, apesar disso, o jogador será relacionado para a partida contra o Cruzeiro.

Já a Raposa tem dúvidas sobre a escalação no meio de campo. O volante Neto Moura, ex-Remo, não pode atuar por ter jogado a competição pelo Mirassol. As opções para o setor são Fernando Canesin, que vem treinando com o grupo desde a semana passada, e Adriano, que entrou no segundo tempo nas últimas partidas da Série B.

Ficha técnica:

Cruzeiro x Remo

Terceira fase da Copa do Brasil 2022

Data: 12 de maio de 2022

Local: Arena Independência

Arbitragem: Raphael Claus (SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

Quarto Árbitro: Ronei Cândido Alves (MG)

Remo: Vinícius; Kevem, Marlon, Daniel Felipe e Leonan; Anderson Uchôa, Erick Flores e Albano; Bruno Alves, Brenner e Fernandinho (Vanílson). Técnico: Paulo Bonamigo

Cruzeiro: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Borck; Geovane, William Oliveira, Adriano e Bidu; Jajá, Edu e Luvannor. Técnico: Gustavo Pezzolano.