Remo: Marlon diz não se intimidar com a presença de Ronaldo na partida contra o Cruzeiro

Sob os olhos do chefe. É assim que o Cruzeiro vai entrar em campo para a partida contra o Remo, pela terceira fase da Copa do Brasil, na Arena Independência, em Minas Gerais. O dono da equipe e pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, Ronaldo Fenômeno, estará nos camarotes assistindo à partida. O objetivo do proprietário da Raposa é dar um incentivo aos atletas rumo à classificação.

No entanto, o Remo não está intimidado com a presença do ex-melhor do mundo no estádio. Pelo menos é o que afirma o zagueiro e capitão da equipe, Marlon. De acordo com o líder azulino, o Leão tem condições de trazer um resultado positivo de Belo Horizonte e garantir a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

"Estamos preparados. Independente se o Ronaldo estará ou não no jogo, nós nos preparamos bastante. Entraremos em campo para fazer uma grande partida no Independência e levar essa vaga para Belém", avaliou o zagueiro.

Para se garantir na próxima fase, o Remo precisa apenas de um empate contra a Raposa. Qualquer vitória azulina também garante a equipe de Belém nas oitavas de final. Já o Cruzeiro precisa vencer o Leão por, pelo menos, dois gols de diferença para poder avançar na competição. Em caso de vitória cruzeirense por apenas um gol de vantagem o classificado será definido na disputa de pênaltis.

Apesar da vantagem, Marlon acredita que o Cruzeiro oferecerá ao Remo um desafio diferente daquele encontrado em Belém. No entanto, o zagueiro acredita que a comissão técnica está trabalhando para neutralizar os pontos fortes do adversário.

"Em Belém eles entraram num 4-4-2 e agora tão jogando com outro esquema tático. O professor vai procurar passar esses detalhes com a gente pra que o grupo possa estar se ajudando dentro de campo e anular as principais jogadas deles", disse Marlon.

A partida entre Remo e Cruzeiro está marcada para ocorrer nesta quinta-feira (12), a partir das 19h30. O jogo terá transmissão Lance a Lance de Oliberal.com.