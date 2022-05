Bonamigo avalia vitória contra o Mirassol, cita emocional dos atletas e diz: 'Vamos crescer'

O Remo voltou a vencer na Série C, bateu o Mirassol-SP, por 3 a 1 no Baenão e teve o reconhecimento do torcedor. O técnico Paulo Bonamigo avaliou a partida, citou problemas com desgastes de atletas e elogiou o grupo pelo empenho em campo em um momento conturbado que o clube vivia.

Bonamigo relembrou a partida contra o Cruzeiro na Copa do Brasil e afirmou que o resultado mexeu com o emocional do elenco para o jogo contra o Mirassol.

“Hoje a equipe foi bem efetiva. Foi um jogo equilibrado, contra o Mirassol, uma equipe de qualidade e sabíamos disso e o nosso time desgastado, tivemos uma semana que todos sabem, decidimos uma vaga na Copa do Brasil, desgaste no jogo, penalidades, a derrota. O grupo sentiu, muitos jogadores choraram no vestiário então aspecto emocional foi muito pesado para resgatá-lo, na partida mais pesada que tivemos na Série C. Foi uma vitória da superação”, disse.

O técnico remista elogiou a superação dos atletas, reclamou da pressão da imprensa, além de afirmar que não trabalha para fazer colocar um time covarde em campo.

“No intervalo estavam desgastados, não foi na intensidade, mas a maioria da imprensa pega no meu pé na questão de baixar bloco, mas é uma situação que para manter a intensidade em bloco alto, aqui a maioria me conhece, nunca fui de acovardar, de fazer o time covarde, mas temos às vezes temos que ser inteligentes e o grupo, não foi nenhuma estratégia nossa, mas a equipe ficou em um bloco mais compacto, deu extremamente certo. Desde a final do estadual não tivemos descanso e hoje o resultado foi muito mais importante que a performance, foi na superação, o grupo está de parabéns, enfrentamos um grande adversário, com bons jogadores, excelente organização e fomos muito no coração”, afirmou.

O extracampo foi fundamental nesse resultado, segundo Bonamigo. O técnico remista falou da importância do staff azulino nesse momento decisivo, com um trabalho envolvendo os psicólogos e os jogadores, que souberam encarar a pressão.

“A rapaziada que trabalha na minha equipe é multidisciplinar, os psicólogos atuaram diretamente no grupo, o elenco tem caráter, logo depois da nossa desclassificação [em Belo Horizonte] começamos a ativar neles a importância desse jogo, hoje tivemos muitos atletas cansados dentro de campo que não teriam condições de jogo e foram para o sacrifício, de um grupo que está muito fechado com uma ideia só de entrega no jogo. E vamos crescer, vamos organizar melhor o time e conseguir descansar alguns jogadores e dar intensidade no jogo que gostamos”, falou.

O comandante azulino falou que o momento é de evolução na competição e que o time aos poucos está crescendo, visando coisas maiores na Série C.

“Temos que ter um coletivo muito forte, não podemos pensar em individualidades. É necessário um espírito de equipe que vem desde o estadual e na superação conseguimos um título importante para o clube, mas chegaram alguns atletas que ainda precisam um pouco de adaptação, entrosamento o que é normal. Eles já chegaram competindo sem função de treinamento, mas vamos crescer. Essa competição premia equipes que chegam fortes em momentos decisivos, que é na fase de quadrangular, mas temos que procurar essa evolução”