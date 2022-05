Remo emite boletim médico, meia Albano sofre lesão na coxa e desfalca o clube na Série C

O meio-campista Albano, do Clube do Remo, sofreu uma lesão grau dois na coxa direita e vai desfalcar o Leão Azul por alguns jogos na Série C do Brasileirão. O departamento médico do Remo emitiu um boletim sobre a situação do jogador neste sábado (14).

Albano foi diagnosticado com uma lesão grau dois no bíceps femoral direito. O jogador já iniciou o tratamento junto ao departamento médico remista. Albano, de 24 anos, foi recém-contratado pelo Remo para as disputas da Copa do Brasil e também da Série C. O jogador chegou para substituir o meia Felipe Gedoz, que teve o contrato rescindido pela diretoria do Leão Azul. O meia realizou três partidas com a camisa azulina e marcou um gol, na estreia com vitória diante do Confiança-SE, pela Série C.

Com isso o Remo possui apenas o jogador Erick Flores que pode realizar essa função de meia-armador. O clube ainda aguarda a chegada do meia Anderson Paraíba, que está disputando as finais do Campeonato Paraibano pelo Botafogo-PB. A intenção é que o jogador chegue a Belém depois do dia 21 deste mês, quando termina a competição estadual.