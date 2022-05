Novo lateral-direito do Remo já está em Belém e deve ser regularizado nesta semana

O mais novo reforço anunciado pelo Clube do Remo para a sequência da Série C já desembarcou na capital paraense. O lateral-direito Celsinho deve assistir a partida entre o Leão Azul e o Mirassol, a partir das 17 horas deste domingo, no estádio Evandro Almeida. O atleta de 34 anos vem de passagem recente pela Inter de Limeira-SP e chega para compor a deficiente lateral remista.

Deficiente no sentido de que os atletas de ofício, Rony e Ricardo Luz, estão em processo de recuperação médica. Por conta disso, o técnico Paulo Bonamigo vinha improvisando Kevem. O nome de Celsinho ainda não consta no Boletim Informativo Diário da CBF, mas já realizou exames médicos e deve começar os treinamentos com bola nesta semana.

Celsinho vem atuando e disputou recentemente o Campeonato Paulista. Em seu currículo pela Inter, somam-se 10 partidas, seis delas como titular. Em sua galeria de títulos consta o título de Campeão Brasileiro da Série C de 2020, enquanto atuava pelo Vila Nova-GO. Aliás, a conquista nacional se deu após vencer o próprio Clube do Remo na grande final. Já no ano passado ele disputou a Série B pelo CRB-AL.

A chegada do atleta dá ao treinador azulino mais uma opção de jogo, uma vez que ele próprio vem encontrando dificuldades em repor peças, depois que Rony e Ricardo Luz se lesionaram. O segundo inclusive voltou a sentir dores e retomou o trabalho de transição de bola, mas ainda é opção de jogo. Por enquanto Kevem vem sendo escalado. O Remo é o 13º colocado da Série C, com sete pontos ganhos.