Remo: Vinícius avalia eliminação para o Cruzeiro como 'normal' e exige foco para a Série C

Um dos destaques do elenco do Remo na eliminação para o Cruzeiro pela terceira fase da Copa do Brasil, o goleiro Vinícius conversou com a imprensa na tarde desta sexta-feira (13) ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Belém. De acordo com o arqueiro azulino, a derrota para a equipe mineira foi "esperada", dada a diferença técnica entre os times. Apesar disso, o ídolo remista pediu foco ao grupo para o duelo da próxima rodada pela Série C.

VEJA MAIS:

"A gente fica feliz pela atuação e triste pelo resultado. Mesmo não sendo favoritos, a gente esperava a classificação, devido ao resultado positivo em casa. Apesar disso, não temos mais tempo para lamentar, porque domingo tem um jogo decisivo pela Série C. Precisamos focar totalmente no nosso objetivo da temporada, que é o acesso", disse Vinícius.

Na partida da última quinta-feira (12), Vinícius foi peça chave para que o Remo não tivesse uma derrota mais elástica no Independência. Durante o tempo normal, o goleiro remista fez várias defesas importantes e, nos pênaltis, pegou duas penalidades. Apesar disso, o Remo acabou sendo derrotado por 5 a 4 na disputa.

Vinícius comentou sobre a ineficiência azulina diante da meta. Apesar disso, ele avalia o Cruzeiro como superior ao Remo nas duas partidas - em Belém e em Minas - e julgou a eliminação como "completamente normal".

"O Cruzeiro foi melhor que o Remo nos dois jogos. Até em Belém eles foram melhores e tiveram mais oportunidades. Então, no jogo de volta, propomos uma marcação forte e conseguimos levar para os pênaltis. Infelizmente não fomos competentes nisso, mas, de resto, a eliminação foi completamente normal", disse.

A próxima partida do Remo será pela Série C do Brasileirão. No domingo (15), a equipe azulina enfrenta o Mirassol, às 17h, no estádio Baenão, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.