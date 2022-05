Albano sofre lesão na coxa, passa por avaliação e pode desfalcar o Remo na Série C

O Remo perdeu a classificação para o Cruzeiro-MG na Copa do Brasil, na Arena Independência, e pode perder também o meia Albano para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro da Série C. O jogador recém-contratado sofreu uma lesão na coxa direita durante o segundo tempo da partida e será avaliado nesta sexta-feira (13), pelo departamento médico azulino.

O jogador Albano sentiu dores na coxa durante a partida em Belo Horizonte (MG) e foi substituído. A situação do jogador preocupa os dirigentes, já que o Leão Azul não possui peças de reposição, pois Albano chegou para cumprir a função de Gedoz, que deixou o clube.

Caso o meio-campista Albano fique de fora da partida do próximo domingo (15), contra o Mirassol-SP, no Baenão, em Belém, o técnico Paulo Bonamigo poderá utilizar Erick Flores na posição de meia. O departamento médico azulino trabalha em silêncio e não comunica mais os prazos de retorno dos atletas.

Atualmente o Leão vem sofrendo com contusões no elenco. O clube está com DM cheio, com os jogadores Ricardo Luz, Rony, Pingo e Albano com lesões na coxa, Renan Castro se recupera de uma cirurgia de apendicite, o atacante Netto está com ferimentos na perna direita, além do volante Jean Patrick, que ainda não estreou com a camisa do Remo e está há mais de um mês se recuperando de uma lesão no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP).