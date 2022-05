Remo anuncia a contratação do lateral Celsinho, campeão da Série C em cima do Leão

O Remo anunciou a contratação do lateral-direito Celsinho, de 34 anos, que estava na Inter de Limeira-SP. O jogador chega para reforçar um setor carente, já que os atletas de ofício, Ricardo Luz e Rony, estão lesionados e o zagueiro Kevem precisou ser improvisado na função, nos últimos jogos. Celsinho foi campeão da Série C em 2020, em cima do próprio Remo.

VEJA MAIS

Celsinho disputou o Campeonato Paulista neste ano, ao atuar em 10 partidas pela Inter de Limeira-SP. O lateral foi titular em seis partidas. Já em 2021, Celsinho disputou a Série B com o CRB-AL, clube que brigou pelo acesso até o fim do torneio. Celsinho foi reserva do time durante praticamente todo o campeonato, mas ainda fez 19 partidas.

O ápice para Celsinho foi a temporada de 2020, enquanto vestia a camisa do Vila Nova. Titular com o Tigre, o lateral conquistou a Terceirona e o acesso à Série B pelo clube goiano. Inclusive, Celsinho começou jogando ambas as partidas contra o Remo, na final da competição, e levantou o troféu.

Concorrência

À princípio, Celsinho chega para ser o principal concorrente de Ricardo Luz, por uma vaga na lateral-direita azulina. Neste momento, o técnico Paulo Bonamigo não tem jogadores de ofício à disposição. Ricardo Luz não joga desde a vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no dia 19 de abril, e Rony atuou pela última vez no empate em 2 a 2 com o São José. Ambos estão lesionados.

Ainda não

Como foi recém-anunciado, Celsinho não está à disposição para o duelo de domingo (15), às 17h, contra o Mirassol, no Baenão. O jogador não está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Nome: Celsonil Santos de Macedo Júnior

Data de nascimento: 15/03/1988 (34 anos)

Naturalidade: São Bernardo do Campo (SP)

Posição: Lateral-direito

Altura: 1.83m

Clubes por onde atuou: Inter de Limeira-SP, CRB-AL, Vila Nova-GO, Grêmio Novorizontino-SP, CSA-AL, Novo Hamburgo-RS, Caldense-MG, Cianorte-PR, Ypiranga-RS, Bangu-RJ, Juventude-RS e outros.