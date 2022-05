'Agora é a hora da nossa arrancada', afirma Marlon após vitória do Remo sobre o líder da Série C

O Remo superou o líder da Série C do Brasileirão. O Leão venceu o Mirassol por 3 a 1 e entrou no top 4 da competição. Após a partida, o zagueiro e capitão Marlon fez um discurso em que elogiou a postura da equipe azulina e também os atletas que vieram do banco. O capitão apontou que os que entraram no segundo tempo - Ronald, Vanílson, Kevem, Bruno Alves e Paulinho Curuá - reviveram o time:

"A gente mostrou o quanto estamos unidos e nosso grupo é forte. Como a gente sempre fala: quem decide o jogo são os caras do banco e hoje entraram muito ligados, conseguiram ajudar quando estávamos mais precisando, começamos a ir para baixo. Entrou o Vanílson, Ronald, os outros, e levantaram nosso time, que conseguiu ir para cima de novo", destacou Marlon.

O zagueiro aproveitou para novamente destacar a importância de um elenco forte. Marlon foi além e afirmou que esta vitória é o início da arrancada da equipe rumo ao principal objetivo no ano, o acesso: "Isso é muito importante: a equipe! Não só os 11 que entram. Vamos continuar, procurar descansar, que eu sei que todo mundo está cansado. Porque agora é hora da nossa arrancada para cima", concluiu.

O Remo volta campo na próxima segunda-feira (23), às 20h, Ypiranga-RS, no Colosso da Lagoa. A partida é válida pela sétima rodada da Série C. Em caso de vitória, o Leão pode até mesmo assumir a liderança da Terceirona, em caso de tropeços dos adversários diretos.

Acompanhe a partida entre Ypiranga e Remo ao vivo e lance a lance pelo portal OLiberal.com.