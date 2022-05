Remo: anunciado há mais de um mês, Jean Patrick pode estrear na Série C

O técnico do Remo, Paulo Bonamigo, pode receber um reforço importante para o jogo de segunda-feira (23), às 20h, contra o Ypiranga-RS, no Colosso da Lagoa. É o volante Jean Patrick, que foi anunciado no último dia 4 de abril, mas ainda não atuou pelo Leão. Segundo fontes internas do clube azulino, o jogador deve enfim entrar em campo.

Vale lembrar, durante as negociações entre clube e Jean Patrick, foi incluída a continuidade do tratamento médico no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), depatamento médico do Remo. O volante chegou após sofrer uma lesão na perna, quando ainda estava no CRB-AL.

Nesta temporada, Jean Patrick disputou 10 jogos com a camisa do time alagoano, sendo titular cinco vezes. A última vez que Jean entrou em campo foi na eliminação do CRB-AL para a Portuguesa-RJ, na primeira fase da Copa do Brasil. Desde então, são dois meses e duas semanas sem atuar.

Agora, Paulo Bonamigo ganha mais uma posição para o meio-campo. Jean Patrick terá que disputar a preferência do técnico com os também volantes Anderson Uchôa, Pingo, Paulinho Curuá, Marciel, Lailson e o jovem Henrique. Polivalente, Jean Patrick também pode jogar mais avançado e concorrer com Albano, Erick Flores e Marco Antônio.

Quarto colocado na tabela da Série C, com 10 pontos, o Remo pode terminar a próxima rodada na liderança da Terceirona. O Leão depende de uma combinação de resultados. Acompanhe a partida contra o Ypiranga-RS, fora de casa, lance a lance pelo portal OLiberal.com.