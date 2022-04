Com grades derrubadas, torcedores enfrentam dificuldades para entrar no Baenão; vídeo

Com menos de 10 minutos para iniciar a partida, muitos torcedores ainda tentam entrar no Estádio Baenão para a acompanhar o clássico Re-Pa, o primeiro da grande final do Parazão. Torcedores encontram dificuldade para entrar no estádio e grades foram derrubadas.

Assista

Remo x Paysandu se enfrentam às 18h, no baenão, pelo jogo de ida da final do Parazão 2022. A partida será transmitida lance a lance pelo OLiberal.com.