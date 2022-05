Remo e Paysandu parabenizam governador Helder Barbalho pelo aniversário de 43 anos

O governador do Pará, Helder Barbalho, completa nesta quarta-feira (18) 43 anos. A data foi lembrada pela dupla Re-Pa em seus perfis oficiais nas redes sociais. As agremiações parabenizaram Helder Barbalho e falaram do apoio dado ao futebol.

O Paysandu postou em sua conta no Twitter e desejou saúde ao governador, além de agradecer pelo apoio dado ao clube.

“Parabéns por mais um ano de vida, Helder Barbalho! Muitas bênçãos e saúde. O Paysandu agradece por todo o apoio dado ao clube durante a sua gestão”, citou o Papão.

Já pelo lado azulino da Avenida Almirante Barroso, o Leão postou uma foto do governador e os filhos vestidos com as camisas do Remo em uma cabine do Baenão e também citou o apoio que vem recebendo do governo do estado.

“O Pará é Remo e o governador também! Feliz aniversário, Helder Barbalho. Agradecemos por todo apoio ao futebol paraense.