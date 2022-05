Meia-atacante é regularizado e pode estrear pelo Paysandu contra o Volta Redonda pela Série C

Fora do G8 da Série C, o Paysandu retornou aos treinos nesta terça-feira (17), visando o confronto diante do Volta Redonda-RJ, no próximo domingo (22), às 19h, no Estádio da Curuzu em Belém. Para este jogo o técnico Márcio Fernandes poderá contar com meia-atacante recém-contratado Gabriel Davis, que teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e está apto para estrear pelo Bicola.

Natural de Venâncio Aires (RS), Gabriel possui características ofensivas e chega ao Paysandu pronto para atuar, já que estava disputando o Campeonato Brasileiro da Série D pela equipe do Amazonas-AM. O jogador de 32 anos, disse em coletiva de imprensa, que está ansioso pela estreia e que está pronto para atuar, caso seja a opção do técnico Márcio Fernandes.

Gabriel Davis teve o nome publicado no BID da CBF (Reprodução / BID / CBF)

Gabriel Davis chega ao Paysandu para fazer a função de Ricardinho, que passou por uma cirurgia no tendão do tornozelo esquerdo, que deixará o jogador de fora doa gramados entre quatro e seis meses. Gabriel já rodou o país, atuou por quase 30 clubes na carreira e pelo Amazonas, realizou 15 partidas, marcou cinco gols e deu duas assistências.