Paysandu faz ação no Ver-o-Peso e inicia vendas de ingressos para o jogo contra o Volta Redonda

Paysandu iniciou nesta segunda-feira (16), no Mercado do Ver-o-Peso, as vendas de ingressos para o jogo contra o Volta Redonda-RJ, marcado para o próximo domingo (22), às 19h, no Estádio da Curuzu, em Belém. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e o Papão conta com o apoio do torcedor.

Com ingressos vendidos nos valores de R$40 a arquibancada e R$80 o setor de cadeiras, o Papão realizou uma ação em um dos principais cartões postais da capital paraense, o Ver-o-Peso e contou com a presença do mascote Lobo, além do humorista Epaminondas, que produz conteúdo para o clube tanto nas redes sociais quanto para a PapãoTVplay.

O torcedor alviceleste também pode adquirir seus bilhetes para o confronto diante do Volta Redonda nas Lojas Lobo espalhadas por Belém e região metropolitana ou de forma online, no site.

O Paysandu conheceu no último final de semana a primeira derrota na Série C. O resultado deixou o clube bicolor fora do G8 e um triunfo contra a equipe carioca pode recolocar o Papão na zona de classificação para o quadrangular final da competição nacional.