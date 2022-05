Paysandu é punido em R$ 30 mil por 'apagão'; clube vai recorrer e Ettinger diz: 'falha elétrica'

Após o julgamento realizado na última terça-feira (17) pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA), o Paysandu foi punido com a perda do mando de campo e com uma multa de R$10 mil em razão de um grupo de torcedores terem arremessado objetos no gramado durante a final do Parazão contra o Remo, na Curuzu, ocorrida no dia 6 de abril. O Papão também foi punido em R$ 30 mil pelo “apagão” no momento em que os jogadores do Remo levantaram a taça. O presidente bicolor, Maurício Ettinger, informou que vai recorrer das decisões.

Em entrevista ao O Liberal, o presidente do Paysandu informou que o clube irá recorrer de todas as decisões e afirma que o “apagão” durante a festa azulina na Curuzu foi uma “falha elétrica”. “Vamos recorrer. Estamos com tudo respaldado, tanto em função do problema no sistema elétrico quanto em função dos objetos lançados, cujos autores foram identificados e apresentados”, disse Ettinger.

“Por unanimidade, aplica-se a penalidade de multa no valor de R$30 mil á equipe do Paysandu, pelo apagão e pela retirada do Clube do remo do gramado, devido à infração do art. 211 do CBJD”

“Por unanimidade aplica-se a penalidade de multa no valor de R$10 mil e perda de mando de campo de 01 partida á equipe do Paysandu, em relação ao arremesso de objetos por infração ao art. 213”