Paysandu perde mando de campo, é multado e coordenador é suspenso por confusão na final do Parazão

Paysandu foi multado em R$ 30 mil por conta do apagão na final do Parazão 2022, que teve o Remo campeão. A decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) foi tomada na última terça-feira (17). Além disso, o Papão perdeu um mando de campo e terá de pagar mais R$ 10 mil por conta de objetos que foram arremessados para o gramado na decisão do Campeonato Paraense.

Ainda na ocasião, o diretor de segurança da equipe bicolor, Luciano Mendes, se envolveu em uma confusão e agrediu Valeny Silva e Marcelo Bentes, do Remo. Assim, o TJD-PA suspendeu Mendes por 240 partidas. Já o zagueiro Marcão foi suspenso por duas partidas por infração do art. 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Vale ressaltar que o Paysandu e os outros penalizados podem recorrer da decisão. Apenas Luciano Mendes, que já estava afastado do Papão, deve começar a cumprir a punição imediatamente.

Em relação a denúncia sobre o apedrejamento no ônibus azulino, que ocorreu na saída do time do Remo da Curuzu, o clube bicolor foi absorvido.

Já o preparador de goleiros do Remo, Juninho, e o auxiliar técnico azulino, Edson Gonzaga, envolvidos na confusão no final do jogo, foram absorvidos.