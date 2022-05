Ídolo do Paysandu, Zé Augusto comenta comparação com Danrlei: 'vai ter que roer caroço de pupunha'

Xodó da torcida do Paysandu, garra dentro de campo e gols marcados após sair do banco de reservas. Essas são apenas algumas das similaridades entre Danrlei, atacante bicolor na temporada 2022, e Zé Augusto, ídolo da Fiel. O Terçado Voador, inclusive, comentou sobre essa comparação no videocast Último Lance, de OLiberal.com. O ex-jogador disse que torce para o sucesso do jovem atacante, mas alertou: ainda falta um longo caminho até a idolatria.

"É um atleta que veio do interior, que a gente vê nele muita vontade de vencer. Vejo nele também algumas qualidades e quando se tem determinação você pode chegar longe. Sei que ele quer fazer história, que comparam comigo, mas ele ainda vai ter que roer muito caroço de pupunha pra chegar onde o Terçado chegou", comentou Zé Augusto.

Por enquanto, o atacante de 26 anos tem sido usado como um "12º jogador de Márcio Fernandes", ajudando a equipe quase sempre no segundo tempo. Essa é mais uma semelhança com Zé Augusto, lembrado pela torcida por entrar nos minutos finais dos jogos e marcar gols decisivos.

As similaridades entre os jogadores não param por aí. Zé Augusto contou que ambos não passaram pela categoria de base quando mais jovens, o que dificultou a adaptação ao futebol profissional. Sobre essa transição, o Zé da Fiel deu dicas para Danrlei.

"O Danrlei tem uma história parecida comigo no início de carreira. Eu não tive base. Fui direto do amador pro profissional. Eu demorei um pouco a me adaptar porque é totalmente diferente. No meu caso, fui trabalhando e aprendendo com treinadores. A gente vê as dificuldades dele, mas tudo pode melhorar", disse.

Danrlei tem apresentado números impressionantes com a camisa do Paysandu em 2022. Até o momento, o atacante disputou 18 jogos e permaneceu um total de 850 minutos em campo, que lhe valem uma média de gols na casa de 0,39 gols por jogo, acima inclusive do último artilheiro da equipe, o atacante Nicolas, que, em 2021, marcou seis gols em 21 partidas, média de 0,28 gols por jogo.