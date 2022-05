Paysandu: técnico Márcio Fernandes tem mais dois desfalques para duelo com o Manaus

Após a vitória sobre o Volta Redonda, o Paysandu foca no segundo jogo seguido em casa. Na segunda-feira (30), às 20h, no Estádio da Curuzu, o Papão recebe o Manaus, pela oitava rodada da Série C do Brasileiro. Para a partida, o técnico bicolor, Márcio Fernandes, 'ganhou' mais dois desfalques.

VEJA MAIS

Suspensos

O volante Mikael e o atacante Marlon receberam o terceiro cartão amarelo no triunfo sobre o Voltaço. Com isso, o Bicola não contará com os dois atletas contra o Gavião do Norte. Já o goleiro Thiago Coelho e o lateral-direito Leandro Silva, que também levaram o amarelo no jogo passado, estão pendurados.

Desfalques

Contra o Volta Redonda, com exceção do volante Bileu e do meia Ricardinho, que se recuperam de cirurgia, todos os demais jogadores do clube estiveram à disposição da comissão técnica. Agora, a lista de desfalques chega a quatro atletas. De fora contra o Manaus, Marlon e Mikael retornam apenas no domingo, dia 5 de junho, às 19h, na visita ao Ferroviário-CE, no Estádio Presidente Vargas.

Possíveis substitutos

Enquanto isso, Márcio terá que bater a cabeça para montar o meio-campo. Bileu e Mikael, os volantes mais defensivos do elenco, estão de fora - enquanto o jovem Yure tem pouco espaço. Por isso, um volante com características distintas - Wesley - pode ser usado ou Márcio optará por uma improvisação - o zagueiro Bruno Leonardo, por exemplo.

A partida entre Paysandu e Manaus tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.