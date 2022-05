Zagueiro do Paysandu lamenta erro e diz 'nunca vivi isso na minha vida'; saiba mais

A vitória do Paysandu por 2 a 1 sobre o Volta Redonda trouxe alegria para os bicolores, que ocupam agora a quinta posição, com 12 pontos. Os três pontos, no entanto, não foram suficientes para abafar o lamento de um dos atletas do time, envolvido no lance que deu ao Voltaço uma reação acalorada durante o duelo, que só foi decidido graças a esperteza do atacante Danrlei.

Aos 43 do primeiro tempo, o Paysandu vencia a partida por 1 a 0, embora o adversário fizesse constante pressão na defesa, sobretudo pelo lado direito do ataque, justamente na região de Bruno Leonardo. Após um lance rápido na entrada direita da grande área, a bola sobrou e o volante Patrick Brey se chocou com Bruno Leonardo, deixando a bola livre para Igor Bolt fazer o arremate.

O empate colocou fogo na partida. Os dois times travaram um duelo franco, por vezes carregado nas faltas e marcado pelo excesso de cartões. Foram 14 amarelos e dois vermelhos. Apesar dos pesares, o time saiu de campoi vitorioso, mas as cobranças pelo erro ainda custariam algum desgaste a um dos envolvidos no lance do gol do Volta.

Ainda na noite da partida, Bruno Leonardo teve sua atuação questionada por um torcedor, através das redes sociais. A resposta, no entanto, vem num tom melancólico, demonstrando que o erro cometido deixara marcas indesejáveis em sua carreira, ao ponto do próprio atleta ventilar a possibilidade de saída do clube.

Magoado, o atleta disse, "Peço perdão. Fui proteger o cara para o Brey chutar e ele chutou em mim. Quero muito ajudar, mas sei que não está sendo o meu melhor. Se necessário for, eu mesmo peço para sair, mas vontade nunca vai faltar, assim como foi durante todo o jogo. Nunca vivi isso na minha vida, de cometer erros seguidos. Só peço perdão mesmo, esse time merece muito subir", disse.