Pala Série C, torcida do Paysandu acompanha comemoração de Danrlei e grita 'sim' na Curuzu; vídeo

A vitória do Paysandu diante do Volta Redonda-RJ por 2 a 1, ontem, na Curuzu, valeu o retorno do Papão ao G8 da Série C. o gol da vitória foi marcado pelo atacante paraense Danrlei, que saiu do banco e decidiu para o Bicolor. Na comemoração, Danrlei fez o famoso gesto de Cristiano Ronaldo e a torcida bicolor acompanhou gritando “Si”.

O vídeo da comemoração de Danrlei foi feito pelo departamento de comunicação do Paysandu. Após marcar, Danrlei faz a famosa comemoração do jogador português e a torcida resolveu acompanhá-lo, gritando o tradicional “Si” e o vídeo viralizou.