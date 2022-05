Gol fantasma, polêmicas e semis de Copa Verde: relembre o histórico de Paysandu x Manaus

Semifinal de Copa Verde, gol fantasma, Série C... Apesar de ser uma história recente, o Paysandu tem encarado o Manaus, nos últimos anos, com alguma frequência e jogos importantes. No próximo fim de semana, o Papão volta a enfrentar o Gavião do Norte na segunda-feira (30), às 20h, no Estádio da Curuzu, pela Terceirona.

Números

A equipe de esportes de O Liberal traz agora o retrospecto deste duelo, além de alguns dos principais momentos, que tem se tornado 'rotina'. Os números apontam uma ampla vantagem do Paysandu. Em oito jogos são quatro vitórias bicolores, três empates e apenas uma derrota.

A primeira vez

Em 2018, o Gavião do Norte acabou com as chances de Re-Pa na Copa Verde logo na primeira fase, ao eliminar o Remo. Após as quartas de final, ficou marcado primeiro encontro entre Paysandu e Manaus e logo na semifinal de um torneio mata-mata.

O Paysandu levou a melhor com dois placares iguais: 2 a 1. No jogo de ida, na Curuzu, Walter e Cassiano marcaram para o Bicola, enquanto Edimar descontou. Na partida de volta, na Arena da Amazônia, Cassiano marcou mais uma vez e Magno fez o outro para o Papão. Rossini balançou as redes dos mandantes.

Gol fantasma

O momento mais lembrado - e bizarro - das partidas entre Paysandu e Manaus ocorreu no dia 3 de fevereiro de 2021. Na ocasião, Jackie Chan chutou e, apesar da bola não ter entrado, o bandeirinha assinalou o gol para o árbitro, que validou. O gol foi o empate no Gavião. Na altura, o Papão vencia por 1 a 0, gol de Yan. A partida terminou em 1 a 1.

A partida entre Paysandu e Manaus tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Confira a lista de jogos entre Paysandu e Manaus

27/03/2018: Paysandu 2x1 Manaus - Copa Verde

11/04/2018: Manaus 1x2 Paysandu - Copa Verde

29/08/2020: Manaus 2x1 Paysandu - Série C

31/10/2020: Paysandu 1x1 Manaus - Série C

03/02/2021: Manaus 1x1 Paysandu - Copa Verde

07/02/2021: Paysandu 2x1 Manaus - Copa Verde

25/07/2021: Manaus 1x1 Paysandu - Série C

25/09/2021: Paysandu 2x0 Manaus - Série C