Paysandu: Márcio Fernandes explica motivo de deixar Danrlei na reserva: 'Não tem condições físicas'

O atacante Danrlei, autor do primeiro gol do Paysandu na vitória de 2 a 0 sobre o Manaus, pela oitava rodada da Série C, tem sido um dos destaques da equipe bicolor na temporada. Em 2022, o centroavante do Papão já balançou as redes em nove oportunidades. Apesar disso, o jogador não costuma começar as partidas como titular e é geralmente acionado do banco de reservas.

Sobre essa ausência de Danrlei dos 11 iniciais, o técnico Márcio Fernandes conversou com a imprensa na última segunda (30), após a vitória sobre o Gavião do Norte. Segundo o treinador do Paysandu, o camisa 9 bicolor não tem começado as partidas por falta de preparo físico. O jogador, segundo ele, não tem condições de aguentar 90 minutos de jogo em alta intensidade.

"Mais uma vez vou deixar claro. Não é que a gente não tenha vontade de colocar o Danrlei no jogo, mas hoje ele não tinha condições físicas. Chamei ele, falei que faltavam 35 minutos pra acabar a partida, mas ele disse que era tempo demais. Só que quando eu chamei ele, não tinha como voltar atrás. A torcida estava pressionando muito e a gente tinha confiança nele. Ele entrou e fez o gol, mas nos minutos finais já estava muito desgastado", explicou.

Outra mudança questionada pela torcida, que foi explicada por Mário em coletiva, foi a entrada de João Vieira no lugar de Wesley, após o intervalo. Segundo o treinador do Paysandu, a alteração ocorreu para dar mais qualidade de passe ao meio campo e encontrar alternativas para furar a defesa do Manaus.

"Eu tirei o Wesley porque o Manaus deixava nosso volante livre pra jogar. O Wesley estava fazendo uma boa partida, mas a construção de jogada não era o ponto forte. Então, tirei ele e coloquei um jogador com melhor passe, para ajudar o Aldo, Serginho, Davis...", explicou.

O Paysandu volta a jogar pela Série C no domingo (5). A partir das 19h, o Bicola enfrenta o Ferroviário-CE, no estádio Presidente Vargas, pela nona rodada da Terceirona. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.