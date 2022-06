Goleiro do Remo, Vinícius analisa chance de classificação na Série C e diz: 'Time precisa crescer'

Quase na metade do primeiro turno da Série C do Campeonato Brasileiro, os times já começaram a fazer as contas para ver de quantos pontos precisam para o quadrangular de acesso. No caso do Remo, o goleiro Vinícius disse que a equipe precisa manter o desempenho dentro de casa e crescer mais no decorrer da competição para conseguir a classificação.

“[Temos que] continuar sendo fortes em casa, colocando o nosso estilo de jogo, a nossa imposição, com o apoio do nosso torcedor, que é fundamental para que a gente possa sufocar os adversários, para que possamos conquistar os três pontos e continuar subindo na competição. Chegamos a um nível do campeonato que o time precisa crescer, buscar sequências de vitórias, então, nada melhor do que essa partida contra o Campinense para a gente buscar os três pontos e continuar subindo na tabela”, analisou o goleiro.

Na última partida, o Remo não tomou gols, o que não vinha acontecendo em outros jogos. Vinícius ressaltou que isso foi resultado da “coletividade” do grupo. Segundo o goleiro, o sistema defensivo não é só formado por ele e pelos zagueiros, todos os outros setores estão envolvidos.

“Nós que jogamos atrás, na área defensiva, ficamos felizes porque não tomamos gols. Mas o nosso sistema defensivo não é formado só por dois zagueiros e um goleiro é todo um sistema, todos os jogadores têm que estar comprometidos em marcar. Quando tem isso, as coisas fluem bem. Da mesma forma, quando eu falo que não é só o ataque que é obrigado a fazer gol”, declarou o jogador.

O meia Erick Flores já voltou a treinar com a equipe do Remo após ele ter sido preso por não pagamento de pensão alimentícia. Vinicius afirmou que o elenco ficou muito feliz com o retorno do jogador.

“É um jogador que só agrega ao nosso time. Então, o grupo ficou muito feliz [com o retorno]. A gente sabe da qualidade do Erick para nos ajudar nessa sequência da Série C”, finalizou o goleiro.

(*Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)