Próximo adversário do Remo na Série C sofreu 80% dos gols em jogadas de bola aérea

O Remo enfrenta o Campinense na próxima segunda-feira (6) em busca da segunda vitória seguida na Série C do Brasileirão. Para superar a forte defesa da equipe da Paraíba - a melhor da competição ao lado do Manaus - o Leão Azul parece ter encontrado um ponto fraco do adversário: as bolas aéreas.

De todos os cinco gols sofridos pelo Campinense na Terceirona, quatro deles foram iniciados em bolas alçadas na área. Apenas o tento tomado contra a Aparecidense não veio de jogadas pelo alto.

Por outro lado, as jogadas aéreas têm sido um dos pontos fortes do Leão no ano. Dos 12 gols marcados pelo Remo na Série C, seis foram originados de bolas cruzadas na área. O último deles ocorreu há duas rodadas, contra o Ypiranga-RS, quando Netto aproveitou cruzamento de Vanilson da esquerda.

Além dos lances na Série C, a bola área azulina tem sido uma arma importante em outras competições. No jogo de ida do Campeonato Paraense, contra o Paysandu, todos os três gols da goleada de 3 a 0 foram originados de bolas alçadas na área. A mesma coisa ocorreu na vitória de 2 a 1 contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, nos gols de Marlon e Daniel Felipe.

Remo e Campinense se enfrentam pela nona rodada da Série C na segunda-feira, às 20h, no estádio do Baenão, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.