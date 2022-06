Remo: Após prisão, Ercik Flores comemora gol nas redes sociais e diz: ‘Lili cantou’

O meia-atacante Erick Flores, de 33 anos, celebrou o seu retorno aos gramados com um vídeo nas redes sociais. O jogador do Remo, foi preso no dia 23 de maio, na cidade de Erechim (RS), após o jogo contra Ypiranga-RS, por não pagar pensão alimentícia. O atleta ficou detido e ficou de fora da partida contra o Floresta-CE e retornou em grande estilo diante do Campinense-PB no Baenão, fazendo um bonito gol. Nas redes sociais o atleta celebrou a volta aos jogos e utilizou da gíria “Lili cantou”, para falar do momento em que viveu.

De acordo com uma fonte de O Liberal ligada ao clube, Erick Flores entrou em um acordo com a Justiça para o pagamento de R$ 250 mil. A negociação foi feita pela defesa do próprio Erick Flores e não teve o envolvimento de advogados do Leão. Esta foi a segunda vez que Erick foi preso pelo atraso na pensão. A primeira foi em 2020, quando estava no Volta Redonda. O jogador também foi liberado na ocasião após um acordo.