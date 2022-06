Ex-lateral do Paysandu é inocentado das acusações de extorsão e formação de quadrilha

O ex-lateral-direito Max, revelado pelo Vasco da Gama e que defendeu as cores do Paysandu, foi inocentado pelo Ministério Público das acusações extorsão e formação de quadrilha. O MP retirou as acusações contra o ex-jogador e mais dois amigos de Max, que estavam presos.

Os envolvidos foram denunciados por Márcio Alexandre Carneiro Varella, que possuía uma dívida com o ex-jogador. No início do ano, os três foram presos em flagrantes pela Polícia Civil.

"Fomos tratados como bandido. O tratamento lá é surreal. Fiquei 10 dias sem comer e com a mesma roupa. Passei frio, fome e não tinha onde dormir. Levamos porrada e andamos algemados para cima e para baixo. Foi humilhação", disse Max ao GE do Rio de Janeiro.

Foram dois meses e quatro dias na prisão, até ser inocentado. Nesta semana, o MP reconheceu que as provas são suficientes para enquadrar os três por infração ao artigo 345 do Código Penal (o de fazer justiça com as próprias mãos), um crime de menor potencial ofensivo. Desta forma, foi oferecido um acordo de transação penal para encerrar o processo.

Max é cria das categorias do Vasco da Gama-RJ e atuou também pelo Mogi-Mirim, Caxias-RS, América-RN, ABC-RN, Cabofriense-RJ, além de Portuguesa-RJ, Bangu-RJ e Palmas-TO, seu último clube em 2016. Com a camisa do Paysandu, Max, que se aposentou em 2019, atuou em apenas dois jogos na Série B de 2013.