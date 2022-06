Atacante do Paysandu, Marcelo Toscano se pronuncia sobre boatos de caso extraconjugal

O atacante do Paysandu Marcelo Toscano se pronunciou nas redes sociais nesta sexta-feira (24) sobre um possível envolvimento em um caso extraconjugal. De acordo com o atleta, todos os boatos em relação a isso são mentirosos. Ele afirma que as declarações têm o objetivo de "destruir uma família". Veja:

"Estão falando do meu nome e querendo destruir uma família. Minha esposa está sem falar comigo há quatro dias. Isso tudo aconteceu depois que fui pra Minas Gerais e vi ela e meus filhos. Teve uma pessoa que entrou em contato com a minha esposa e falou um monte de coisas sobre mim. Não sei qual o intuito disso. Peço que essa pessoa pare de fazer isso, porque está destruindo uma família", disse.

No final do pronunciamento, Toscano mostrou um registro de uma suposta conversa entre a esposa e a mulher que estava fazendo as declarações. As mensagens diziam que os boatos sobre uma possível traição de Toscano eram falsos e que tudo teria sido feito após atuações ruins do jogador pelo Paysandu.

Marcelo Toscano diz que declarações sobre possível traição são falsas (Divulgação/ Instagram)

Toscano tem sido um jogador importante na temporada de 2022 no Paysandu. O atacante foi contratado no início da temporada do América-MG, disputou 23 partidas com a camisa bicolor e marcou dois gols.

Toscano e o Paysandu devem voltar a campo no próximo domingo (26), contra o Brasil de Pelotas, na Curuzu, pela 12ª rodada da Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance por OLiberal.com.