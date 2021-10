Romance de jogador do PSG tem sexo 12 vezes ao dia e suposta traição; veja

A relação entre o atacante do Paris Saint Germain, Mauro Icardi, e a esposa, Wanda Nara, tem despertado a curiosidade da internet. Nas últimas semanas, algumas "mensagens enigmáticas" tem indicado uma suposta traição do jogador.

Casados há 7 anos, Icardi e Wanda viviam uma vida bem romantica. Ambos viviam publicando juras de amor na internet. No entanto, essa paixão não ficava restrita às redes sociais. Um ex-colega de clube de Icardi disse, em entrevista, que o argentino tinha cerca de 12 relações sexuais por dia com a esposa.

O contato de Icardi e Wanda começou em 2011, quando o atacante se transferiu para a Sampdoria, time italiano. Lá, Icardi se aproximou do compatriota Maxi López, que era casado com Wanda na época.

Em 2013, Maxi e Wanda terminaram. O motivo? A modelo teria traído o jogador do Icardi. Poucos meses depois, Icardi e Wanda se casaram em Buenos Aires.

No último final de semana, Wanda deixou de seguir o marido no Instagram e apagou todas as fotos com ele. Além disso, postou a seguinte frase nos stories: "mais uma família que você arruinou por ser uma p...". No dia seguinte, Icardi negou os rumores de separação.

Icardi e Wanda têm duas filhas: Francesca e Isabella, que são irmãs de três filhos de Maxi López com a loira - Valentino, Benedicto e Constantino.