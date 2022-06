Presidente confirma e lateral Patrick Brey fica no Paysandu até dezembro

Um dos principais destaques do Paysandu no Campeonato Brasileiro da Série C, o lateral esquerdo Patrick Brey, de 25 anos, vai ficar no clube paraense até o final da temporada. O clube bicolor estava tentando estender o vínculo com o atleta, que pertence ao Triestina, da Itália e conseguiu, segundo o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, em conversa com a equipe de O Liberal.

VEJA MAIS

Com 22 jogos na temporada e um gol marcado, Patrick Brey vem sendo peça fundamental na equipe bicolor, que ocupa a segunda posição na classificação da Série C. Titular absoluto no time do treinador Márcio Fernandes, Brey atuou em todas as partidas do clube no Campeonato Brasileiro e teve seu vínculo estendido no Papão e confirmado pelo presidente do clube: “Ele renovou até dezembro”, disse, Ettinger, em um rápido contato.

O Paysandu estava encontrando dificuldade na renovação do vínculo do jogador, já que o presidente do Triestina Mário Biasin, morreu e a situação com o atleta ficou em segundo plano e acabou se arrastando. O clube italiano é o dono do passe de Patrick Brey, que possui um contrato inicial com o Papão até o dia 30 de junho.

A permanência no clube paraense também era um desejo de Patrick Brey, que se firmou na equipe, mesmo ficando no início da temporada na reserva. O jogador disse em entrevista coletiva na semana passada que estava feliz no Papão e que queria permanecer.