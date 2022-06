Paysandu leva desvantagem em confrontos diretos contra próximo adversário da Série C; veja

O Paysandu enfrenta o Brasil de Pelotas neste domingo (26), pela Série C do Brasileirão na Curuzu. Devido a distância entre as equipes na tabela de classificação - Papão está em 3ª, enquanto o Xavante é o 19ª - a Fiel Bicolor espera mais uma vitória em casa. No entanto, o retrospecto de partidas entre as equipes indica uma boa vantagem do clube gaúcho nos confrontos diretos.

Em toda a história, Paysandu e Brasil de Pelotas já se enfrentaram seis vezes, todas elas pela Série B do Brasileirão. Nestas oportunidades, em apenas uma o Papão saiu de campo como vencedor. Isso ocorreu na Segundona de 2018, quando o Lobo venceu por 2 a 0, em partida disputada em Belém

Nos demais encontros entre as equipes, foram três vitórias do Brasil de Pelotas e dois empates. Na última vez que os clubes se enfrentaram, há quatro anos, a partida disputada no estádio Bento Freitas, no Rio Grande do Sul, terminou empatada em 0 a 0.

A partida entre Paysandu e Brasil de Pelotas, válida pela 12ª rodada da Série C, começa a partir das 19h. O confronto terá transmissão Lance a Lance por OLiberal.com.

Veja o histórico de confrontos entre Paysandu e Brasil de Pelotas