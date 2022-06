Próximo adversário do Paysandu tem 70% de chances de rebaixamento na Série C; saiba mais

A 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro reserva grandes emoções para o Paysandu. De olho na liderança, os bicolores têm um duelo decisivo neste domingo, contra o Brasil de Pelotas, na Curuzu. Uma vitória do time pode reconduzi-lo à liderança da competição, perdida na rodada anterior para o Mirassol.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Para tanto, os bicolores contam com uma vantagem em relação ao atual líder. Enquanto o Mirassol joga fora de casa contra o Botafogo-PB, atual quarto colocado, os bicolores recebem o vice-lanterna da competição, que segundo aponta o site Chance de Gol, possui nada menos que 70% de chances de rebaixamento à Série D do ano que vem.

SAIBA MAIS



Embora as estatísticas não garantam necessariamente a vantagem bicolor, o fato é que o Brasil de Pelotas vai mal das pernas na competição e, além do risco de queda, também possui 0.4% de chance de avançar à próxima fase, enquanto o retrospecto do Paysandu jogando em casa contempla cinco vitórias, um empate e nenhuma derrota.

Quando o critério aponta para os jogos fora de casa, o Brasil de Pelotas também deixa a desejar. Nos cinco jogos longe do Rio Grande do Sul, o Xavante amargou quatro derrotas e um empate, ainda na quarta rodada. No total das 11 rodadas, a equipe do técnico Thiago Gomes conseguiu nove pontos em 11 jogos, sendo duas vitórias, três empates e seis derrotas.

Foram oito gols marcados contra 17 sofridos, que lhes levam a um saldo de menos 12 gols e aproveitamento de 27%. Os dois times se enfrentam a partir das 19 horas, no estádio da Curuzu.