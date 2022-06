Paysandu tem sete jogadores pendurados para confronto contra o Brasil de Pelotas; veja

O próximo jogo do Paysandu, pela Série C, trará aos bicolores nova oportunidade de atingir a liderança da competição. hoje alternada com a equipe do Mirassol. Paysandu e Brasil de Pelotas se enfrentam neste domingo, às 19 horas, no estádio da Curuzu. Para tanto, o técnico Márcio Fernandes deve ter cautela na formação do time, haja vista que o Papão tem nada menos que sete jogadores pendurados com dois cartões amarelos.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Nos últimos dois jogos foram quatro cartões amarelos aplicados nos jogadores do Papão. Contra o Botafogo, foram advertidos Wesley, Robinho e Genílson, enquanto Mikael e João Vieira receberam o amarelo diante do Aparecidense. Assim, somado aos outros atletas com cartões, o Paysandu chega a um número de sete atletas pendurados.

SAIBA MAIS

Assim, Thiago Coelho, Leandro Silva, Mikael, Patrick Brey, Alessandro Vinícius, Danrlei e Marcelo Toscano correm risco de ficar de fora do clássico Re x Pa, programado para a próxima rodada. Caso opte por preservar os ameaçados de suspensão, Márcio Fernandes deve poupar homens em praticamente todas as áreas, desde o gol, passando pela lateral-direita, cabeça de área, meio-campo e ataque.

O Paysandu ocupa atualmente a segunda posição na Série C, com 21 pontos, dois a menos que o líder Mirassol. Na próxzima rodada, os bicolores voltam a campo para o clássico contra o Clube do Remo, que será disputado no dia 3 de julho, às 17 horas, no estádio Evandro Almeida.