Márcio Fernandes dispara após derrota na Série C: 'Paysandu foi a única equipe que jogou hoje'

O Paysandu perdeu a sequência de vitórias na Série C do Brasileirão. Após a derrota por 1 a 0 para a Aparecidense, o técnico bicolor, Márcio Fernandes, avaliou a partida. Apesar da decepção pelo resultado, Márcio foi enfático ao afirmar que o Papão foi a única equipe que buscou o gol, mesmo com o início melhor do Camaleão no segundo tempo.

"O Paysandu foi a única equipe que jogou hoje. Tivemos o domínio total, tivemos várias chances para fazer o gol e não fomos efetivos. Eles tiveram uma bola, num escanteio e acabaram fazendo um gol. Na única falha que tivemos na bola parada, acabou surtindo efeito para o time deles. Nós não temos que nos preocupar em criar mais chances. Não fizemos os gols que nós criamos e é isso que precisamos melhorar", disparou.

VEJA MAIS

Márcio Fernandes realizou mudanças na equipe para a partida. Com os desfalques dos laterais Igor Carvalho e Leandro Silva, do zagueiro Genílson e do atacante Danrlei, Márcio improvisou o volante João Vieira na lateral, além de ter promovido Bruno Leonardo, zaga, e o atacante Pipico à titularidade. Segundo Márcio, isso não foi um problema e apontou que o Papão está no caminho certo.

"Os jogadores que entraram estiveram dentro do formato da equipe. Não mudamos o sistema, tivemos que mudar jogadores. Fomos agressivos, não ficamos atrás. Quem ficaram atrás foi eles, mas foram felizes no lance e conseguiram o gol da vitória. [...] Mas temos que entender que a equipe está no caminho certo", concluiu.

Após a derrota, o Paysandu volta a campo no próximo domingo (26), às 19h, contra o Brasil de Pelotas, no Estádio da Curuzu. O confronto tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.