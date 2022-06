Com gol nos acréscimos, Aparecidense vence o Paysandu que pode perder a liderança da Série C

O Paysandu amargou a segunda derrota na Série C do campeonato Brasileiro. O Papão foi derrotado por 1 a 0, pela Aparecidense-GO, com um gol nos acréscimos do segundo tempo e pode perder a liderança da Terceirona.

Com um gol aos 46 minutos do segundo tempo, do meia Felipe Menezes, de cabeça, a Aparecidense quebrou a sequência de quatro vitórias seguidas e respirou na competição.