Meia do Paysandu minimiza perda de liderança da Série C: ‘Isso não muda nada’

O Paysandu perdeu a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro após ser derrotado pelo Aparecidense-GO, 11° colocado. O Papão tomou o gol nos acréscimos e deixou o empate escapar fora de casa. O meia bicolor Serginho analisou a partida e minimizou o resultado.

“A gente fica triste com a situação do jogo, da forma como a gente saiu derrotado. Vejo que a gente não criou tantas oportunidades assim, mas ficamos mais tempo com a bola. Tivemos duas chances e não conseguimos fazer o gol. E o futebol é isso, acontece”, declarou o meia.

Serginho ainda disse que a perda da liderança para o Mirassol não abala a equipe. Segundo ele, o time não vai conseguir vencer todos os jogos e todas as equipes brigam pela vitória.

“Do outro lado também tem um time que trabalha e treina para ter vitórias. Mas a gente tem que estar esperto com isso. Não vamos ganhar todos os jogos, a gente vinha de quatro vitórias seguidas, fizemos o máximo para ganhar lá, infelizmente não deu. Mas acho que isso não muda nada”, afirmou o jogador.

O próximo adversário do Paysandu é o Brasil de Pelotas-RS. A partida ocorre no domingo (26), na Curuzu. Em casa, Serginho ressaltou que com o apoio da torcida, a equipe bicolor entra mais forte em campo.

"Sabemos que em casa a possibilidade [de vitória] é maior. A gente vem fazendo vários jogos aqui e tendo vitórias. Acho que desta vez não vai ser diferente. Vamos voltar, manter o que a gente vem fazendo e continuar com essa fase boa que temos aqui", concluiu o meia.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)