Adversário da dupla Re-Pa na Série C fecha com o técnico Vinícius Eutrópio, ex-Paysandu

Após derrota de virada para o Campinense-PB, dentro de casa pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Confiança-SE, adversário de Remo e Paysandu na competição, demitiu o técnico Felipe Loureiro e fechou com treinador Vinícius Eutrópio, ex-Papão.

O Confiança está na zona de rebaixamento da Terceirona com 10 pontos conquistados e luta para não cair para Quarta Divisão. O novo técnico já inicia os treinamentos nesta terça-feira (21) e vai comandar a equipe azulina no próximo sábado (25), diante do ABC-RN, em Natal (RN), pela 12ª rodada.

Vinícius Eutrópio passou pelo Paysandu na temporada 2020 e comandou o clube paraense em nove partidas, todas elas pela Série C, conquistando três vitórias, quatro empates e amargando duas derrotas, e teve um aproveitamento de 48.1% à frente do Papão.

Aos 55 anos, Eutrópio reencontrará o Paysandu e a torcida bicolor na 14ª rodada da Série C, dia 9 de julho, na Curuzu. Na carreira o técnico acumula passagens pelo América-MG, Chapecoense-SC, Figueirense-SC, Santa Cruz-PE, além de Joinville-SC e Londrina-PR.