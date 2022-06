Paysandu inicia venda de ingressos para partida contra o Brasil de Pelotas; saiba mais

O Paysandu informou através das suas páginas oficiais, que os ingressos para a partida contra o Brasil de Pelotas, válida pela 12ª rodada da Série C já podem ser adquiridos. A diretoria do clube pôs o valor dos bilhetes com os valores de R$ 40 arquibancada e R$ 80 a cadeira cativa.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Vale lembrar que o próximo jogo pode devolver aos bicolores a liderança da competição. Atualmente, o Paysandu é o vice-líder, com 21 pontos, dois a menos que o Mirassol e uma vitória simples, somado a um tropeço do time paulista pode reconduzir os bicolores ao topo, nas vésperas do Re x Pa da 13ª rodada.

SAIBA MAIS



Veja:

Os interessados podem adquirir os ingressos clicando aqui. Paysandu e Brasil de Pelotas jogam a partir das 19 horas deste domingo, no estádio da Curuzu.