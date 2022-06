Com improvisação e mudanças, Paysandu está escalado para visita contra a Aparecidense

O Paysandu divulgou a escalação para a partida de logo mais, às 19h, no Estádio Annibal de Toledo, contra a Aparecidense, pela Série C do Brasileirão. O técnico Márcio Fernandes promoveu mudanças à equipe. Com os desfalques do lateral Igor Carvalho, do zagueiro Genílson e do atacante Danrlei, Márcio improvisou Mikael na direita e colocou o defensor Bruno Leonardo e o atacante Pipico como titulares.

Confira o time titular: