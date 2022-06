Adversário do Paysandu tem segunda pior defesa desta Série C; saiba mais

A partida entre Paysandu e Brasil de Pelotas marca um encontro entre campanhas opostas nesta Série C. De um lado, os bicolores ostentam a vice-liderança na tábua classificatória, enquanto o Xavante luta para sair do incômodo segundo lugar na ponta inversa da tabela.

Apesar dos números negativos, a equipe gaúcha vem à capital paraense confiante, após uma vitória maiúscula de 3 a 1, na última rodada, contra a equipe do Ferroviário. O resultado, no entanto, represente apenas a segunda vitória em 11 jogos. A primeira foi contra o Clube do Remo, na quinta rodada.

No geral, a equipe do técnico Thiago Gomes corre contra o tempo para alcançar a zona de classificação à próxima fase, que reunirá os oito primeiros colocados. Para tanto, os gaúchos querem precisam reverter os números desfavoráveis até o final das primeiras 11 rodadas.

A campanha do Xavante até aqui contempla 11 jogos, duas vitórias, três empates e seis derrotas. Talvez o maior problema do time esteja no setor defensivo, haja vista o número de gols tomados até aqui. Enquanto os homens de frente foram responsáveis por oito bolas, a defesa sofreu mais que o dobro, acumulando nada menos que 17 gols contra a meta gaúcha.

Tudo isso em meio à mudança de comando técnico, que acabou desgastando ainda mais o elenco. Depois de três derrotas seguidas, a direção do clube demitiu o técnico anterior, Jerson Testoni, e contratou Thiago Gomes, que estava sem clube e já estreou com derrota para o Ypiranga, pelo placar de 2 a 0, jogando no estádio Bento de Freitas.

Paysandu e Brasil de Pelotas se enfrentam a partir das 19 horas deste domingo, no estádio da Curuzu, em Belém.