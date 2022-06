Paysandu: Marcelinho reconhece desempenho abaixo, mas 'cobra' mais chances: 'Quero dar esse retorno'

Desde maio no Paysandu, Marcelinho realizou cinco partidas pelo clube, sendo apenas uma como titular. O jogador, que ainda não engrenou com a camisa bicolor, falou sobre a situação e ressaltou que pode dar muito mais para a equipe. Mas também apontou que precisa de mais chances para demonstrar seu futebol:

"Estou trabalhando para isso. Espero o mais rápido possível ajudar o Paysandu dentro de campo, que venha o mais rápido [a oportunidade] para mostrar bom futebol. Espero que saia um gol o mais rápido possível, pois isso dá confiança e quero muito dar esse retorno dentro de campo", afirmou.

Recuperação

Após a derrota para a Aparecidense, o Paysandu busca se recuperar na Série C do Brasileirão. Para isso, a equipe se apega na campanha como mandante para o jogo de domingo (26), às 19h, na Curuzu, contra o Brasil de Pelotas. Em seis partidas no Pará, são cinco vitórias e um empate.

Marcelinho também comentou sobre a chance do Papão voltar às vitórias dentro de casa. O atleta garantiu que sair da liderança não é motivo de preocupação para o elenco, que a primeira colocação da Terceirona virá como resultado do desempenho da equipe:

"Todos os jogos da Série C são perigosos, são difíceis. Mas dentro da nossa casa quem manda somos nós. Com a força do nosso grupo e do nosso torcedor, vamos sair mais uma vez vitoriosos na Curuzu. A consequência das vitórias vão nos colocar na liderança", concluiu.

Lance a lance

A partida entre Paysandu x Brasil de Pelotas, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C, tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.